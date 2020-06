26.06.2020, PP Oberpfalz



Schmiererei am Buswartehäuschen in Erbendorf

ERBENDORF. In der Nacht von Donnerstag, 25.06.2020 auf Freitag, 26.06.2020 beschmierte ein unbekannter Täter ein Buswartehäuschen mit einem Hakenkreuz.

Heute am frühen Morgen wurde die Polizeiinspektion Kemnath verständigt, dass im Buswartehäuschen in der Altenstädter Straße, ein ca. 20 cm x 20 cm großes Hakenkreuz mit einem Filzstift angebracht worden ist.



Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat für Staatsschutz bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden übernommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Weiden unter Tel. 0961 / 401-291 in Verbindung zu setzen.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, PHK Anton Hagen, Tel.: 0941/506-1013

Veröffentlicht am: 26.06.2020 14:00 Uhr