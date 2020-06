14.06.2020, PP Oberpfalz



Beendete Bedrohungslage in Regensburg

REGENSBURG. Heute Nacht ereignete sich eine Bedrohungslage in einer Wohnung im Regensburger Stadtnorden. Die Polizei ist derzeit noch mit starken Einsatzkräften vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Am Sonntagmorgen, 14. Juni 2020, gegen 03.00 Uhr, wurden Polizei und Rettungskräfte von einer Anwohnerin darüber informiert, dass ein Mann aus einem mehrgeschossigen Wohnhaus in der Johannisstraße mindestens einen brennenden Gegenstand aus dem Fenster geworfen hätte. Der Brand im Außenbereich konnte schnell abgelöscht werden, verletzt wurde zu dieser niemand. Die Motivation des Mannes für sein Handeln war unklar. Er konnte zwischenzeitlich durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen werden. Die Polizei, die Feuerwehr und der Rettungsdienst ist derzeit noch mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort. Das Anwesen wurde entsprechend geräumt. Eine Gefahr für Unbeteiligte besteht nicht.



Es wird nachberichtet.



Veröffentlicht am: 14.06.2020 08:20 Uhr