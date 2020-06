07.06.2020, PP Oberpfalz



Brand eines Wohnhauses mit Nebengebäuden im Lkr. Cham

MILTACH, LKR. CHAM; Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden im Ortskern von Miltach zu einem Brand, bei dem ein Wohnhaus und zwei Nebengebäude beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand.

Am Sonntag, 07. Juni 2020, gegen 05.00 Uhr, wurde über die ILS Regensburg ein Brand in der Ortsmitte von Miltach gemeldet. Am St.-Martins-Platz war aus bisher ungeklärter Ursache in einem ca. 10 x 10 m großen Holzschuppen ein Brand ausgebrochen. Das Feuer griff zunächst auf eine angebaute Scheune und von dort auf ein in der Höhenrieder Straße gelegenes Wohnhaus über, in dem derzeit zwei Personen leben. Die beiden Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes jedoch nicht zu Hause.



Der Gesamtsachschaden an dem schon etwas älteren Gebäudekomplex beläuft sich auf ca. 100.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.



Die Brandursache ist noch unklar, derzeit gibt es aber keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Regensburg geführt. Beamte der Kripo haben noch am Sonntagvormittag mit der Arbeit am Brandort begonnen.



Veröffentlicht am: 07.06.2020, 14.10 Uhr