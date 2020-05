31.05.2020, PP Oberpfalz



90-Jähriger aus Wörth a.d. Donau vermisst - Vermisster tot aufgefunden

Wörth a.d. Donau, Lkr. Regensburg: Der seit dem 12. Mai 2020 vermisste 90-Jährige August K. aus Wörth a.d. Donau wurde in den Nachmittagsstunden des 31.05.2020 in einem Wald bei Hungersacker tot aufgefunden.





Der seit Dienstag, dem 12. Mai 2020 vermisste 90-Jähre August K. aus Wörth a.d. Donau wurde in den Nachmittagstunden des 31.05.2020 von einem Wanderer in einem Wald bei Hungersacker, einem Ortsteil von Wörth a.d. Donau, tot aufgefunden.



Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen.



Es ergaben sich nach ersten Erkenntnisse keinerlei Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden.



Bei der toten Person wurden Gegenstände aufgefunden, die laut den Angehörigen dem Vermissten zuzuordnen sind.



Die Leiche wurde sichergestellt. Aufgrund des starken Verwesungszustandes wird eine Obduktion von der Polizei angeregt.





Medienkontakt: PP Oberpfalz, EPHK Träg, Tel.: 0941/506-1410

veröffentlicht am: 31.05.2020, 19.40 Uhr