11.05.2020, PP Oberpfalz



Wohnungsbrand mit einer schwerverletzten Frau in Regensburg

Regensburg; Nach Wohnungsbrand in Königswiesen wurde eine Frau mit schweren Brandverletzungen geborgen

Am Montag, 11.05.2020, gegen 01:50 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle die Mitteilung über ein Rauchmelderauslösung in Regensburg, Friedrich-Ebert-Straße 30 ein.

Vor Ort wurde bereits Rauchentwicklung im Hausgang festgestellt und eine heiße Haustür im 2. Obergeschoß. Kräfte der Feuerwehr konnten zeitnah eine mutmaßlich 82jährige Frau bergen.

Sie erlitt schwere Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung und ist nicht ansprechbar.

Bereits gegen 02:10 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Evakuierungen waren nicht erforderlich. In dem Anwesen sind mehr als 100 Personen gemeldet. Möglichwerweise brach der Brand im

Bereich der Küche aus. Die materielle Schadenshöhe in der Wohnung ist aktuell unklar.



Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Oberpfalz, Einsatzzentrale Tel. 0941-5061410

veröffentlicht am 11.05.2020, 03:35 Uhr