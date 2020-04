19.04.2020, PP Oberpfalz



Serie von Brandlegungen und Sachbeschädigungen im Amberg

AMBERG. Am 18.04.2020, ca. 22:50 Uhr wurden abgelegte Müllsäcke bei einem Müllhäuschen in Brand gesetzt, es entstand ein geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei Amberg bittet um Hinweise!

Seit dem 23. März 2020 ereigneten sich mehrere Brandlegungen und Sachbeschädigungen im Amberger Stadtteil Dreifaltigkeit. Wir verweisen insbesondere auf die Berichterstattung vom 17.04.2020.

Gegen 22:50 Uhr gingen mehrere Mitteilungen über einen Brand bei einem Müllhäuschen in der Moritzstraße in Amberg bei der Feuerwehr und Polizei ein.

Dort abgelegte Müllsäcke wurden in Brand gesetzt. Das Feuer konnte vor Ort durch die Einsatzkräfte gelöscht werden. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Wer hat zur fraglichen Zeit an und im Umfeld des Brandorts Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten oder kann sonst sachdienliche Angaben machen.

Unter der Rufnummer 09621/890-606 werden die Hinweise entgegen genommen.



