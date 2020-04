17.04.2020, PP Oberpfalz



Brand einer landwirtschaflichen Scheune

Kastl: Beim Brand einer landwirtschaftlichen Scheune am Freitag, 17. April 2020 gegen 17.45 Uhr, entstand Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich.









Am Freitag, 17. April 2020 gegen 17.45 Uhr, geriet eine landwirtschaftliche Scheune im Ortsteil Gaishof bei Kastl in Brand.



In der Scheune befanden sich mehrere landwirtschaftliche Geräte. Nach ersten Erkenntnissen ging der Brand von einem neben der Scheune abgestellten landwirtschaftlichen Gerät aus.



Der Brandschaden bewegt sich im unteren sechsstelligen Bereich.



Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.



Neben den Einsatzkräften der Polizei waren noch insgesamt 7 Feuerwehren mit 12 Fahrzeugen unter Leitung des Kreisbrandmeisters im Einsatz. Weiter waren noch das THW sowie der Rettungsdienst im Einsatz.





