13.04.2020, PP Oberpfalz



Versuchter Gaststätteneinbruch in Regensburg

REGENSBURG; Samstagnacht wurde versucht, in ein Vereinsheim einzubrechen. Der Täter scheiterte jedoch mit seinem Vorhaben.

In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag, 11.04.2020, 21.30 Uhr, bis 12.04.2020, 08.30 Uhr, versuchte ein bisher unbekannter Täter, in eine in der Alfons-Auer-Straße befindliche Vereinsgaststätte einzubrechen. Mehrfach versuchte der Einbrecher, gewaltsam ins Gebäude einzudringen, was ihm aber letztlich nicht gelang. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich allerdings auf ca. 3.000 Euro.



Wem zur angegebenen Tatzeit im Bereich des Tatortes Personen aufgefallen sind, die sich dort in verdächtiger Weise herumgetrieben haben, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg, Tel. 0941/506-2888, in Verbindung zu setzen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Oberpfalz, Einsatzzentrale, Tel. 0941/506-1410

Veröffentlicht am: 13.04.2020, 07.45 Uhr