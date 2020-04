05.04.2020, PP Oberpfalz



Einbruch in die Gemeindeverwaltung Wolfsegg

WOLFSEGG, LKRS. REGENSBURG; Von Freitag auf Samstag wurde in das Gebäude der Verwaltungsgemeinschaft Wolfsegg eingebrochen. Der Täter scheiterte allerdings an dem angegangenen Tresor.

Zwischen Freitag, 03.04.2020, 14.00 Uhr, und Samstag, 04.04.2020, 18.15 Uhr, verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Rathauses in der Judenberger Straße. Er versuchte dort einen Tresor zu öffnen, was jedoch misslang. Schließlich entfernte sich der Täter unter Mitnahme eines Kleinbetrages an Bargeld.



Wer zur angegebenen Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den bzw. die Täter geben kann, wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg, Tel. 0941/506-2888, in Verbindung zu setzen.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, Einsatzzentrale, Tel. 0941/506-1410

Veröffentlicht: 05.04.2020, 08:20 Uhr