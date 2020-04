01.04.2020, PP Oberpfalz



Schadensträchtiger Vollbrand bei einem Fahrzeugveredler in Amberg

AMBERG; Aus ungeklärter Ursache geriet das Firmengebäude eines Fahrzeugveredlers in Brand. Es entstand etwa 500 000 Euro Sachschaden





Am Mittwoch, 01.04.2020, gegen 02:05 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle die Mitteilung über den Brand, eines Reifenstapels bei einem Fahrzeugveredler in Amberg, Raigeringer Straße ein. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte der Brand bereits auf das freistehende, eingeschossige Flachdachgebäude übergegriffen. An dem Gebäude entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Gebäude befanden sich zudem Werkzeuge, Materialien und hochwertige Fahrzeuge. Der Gesamtschaden beträgt etwa 500 000 Euro.

Zur Klärung der bislang unbekannten Brandursache hat die Kriminalpolizei Amberg die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 09621-890-0 erbeten



Medienkontakt: PP Oberpfalz, Einsatzzentrale, Tel. 0941-5061410

veröffentlicht am 01.04.2020, 04:40 Uhr