23.02.2020, PP Oberpfalz



Firmeneinbruch in Regensburg

REGENSBURG; Freitagnacht kam es im Stadtgebiet zu einem Firmeneinbruch, bei dem es die Täter hauptsächlich auf Bargeld abgesehen hatten.

Bisher unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Freitag auf Samstag, 21./22.02.2020, zwischen 18.00 bis 07.00 Uhr, in ein im Bereich Frankenstraße/Bäckergasse gelegenes Firmengebäude. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu den Büro- und Personalräumen. Entwendet wurden neben Bargeld u.a. auch Mobiltelefone.



Wem Freitagnacht im Bereich des Tatortes Personen aufgefallen sind, die sich dort in verdächtiger Weise herumgetrieben haben, wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg, Tel. 0941/506-2888, in Verbindung zu setzen.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, Einsatzzentrale, Tel. 0941/506-1410

Veröffentlicht am: 23.02.2020, 08.10 Uhr