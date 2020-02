23.02.2020, PP Oberpfalz



Pkw-Diebstahl in Weiden i.d.OPf.

WEIDEN I.D. OPF.; Im Gewerbegebiet "Pfreimter Weiher" wurde ein neuwertiger Pkw Kombi der Marke Opel entwendet. Hinweise auf den oder die Täter gibt es derzeit nicht.

In der Zeit von Freitag, 21.02.2020, 09 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020, 15 Uhr, wurde in der Dr.-Johann-Stark-Straße ein schwarzer Opel Insignia Sports Tourer gestohlen. Der Zeitwert der drei Monate alten Kombilimousine beträgt ca. 58.000 Euro. Erste Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos.



Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Wer im Tatzeitraum im Bereich des genannten Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Weiden, Tel. 0961/401-0, in Verbindung zu setzen.





Medienkontakt: PP Oberpfalz, Einsatzzentrale, Tel. 0941/506-1410

Veröffentlicht am: 23.02.2020, 08.05 Uhr