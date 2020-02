12.02.2020, PP Oberpfalz



Brand in Wohnhaus im Landkreis Cham – Senior tot aufgefunden – 1. Nachtrag

NEUKIRCHEN B. HL.BLUT, LKR. CHAM. In einer Wohnung in Neukirchen b. Hl.Blut wurde am Dienstag ein 78-Jähriger tot in seiner teilweise verbrannten Wohnung entdeckt. Die Kriminalpolizei Regensburg hat den Fall übernommen und eine vorläufige Brandursache ermittelt.

Am gestrigen Dienstag, 11. Februar 2020, gegen 13.15 Uhr, wurden Rettungskräfte nach Neukirchen b.Hl.Blut (Ortsteil Mais) gerufen. Ein 78-jähriger Senior wurde seit einem Tag nicht mehr gesehen, weswegen sich Nachbarn Sorgen machten. Als die Einsatzkräfte die Wohnung betraten, wurde der Mann tot aufgefunden. Außerdem musste festgestellt werden, dass es wohl in der Wohnung gebrannt hatte.



Brandfahnder der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hatten noch gestern die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem vorläufigen Ermittlungsergebnis verstarb der Mann infolge einer Rauchgasvergiftung. Die Ursache für den Brand dürfte eine vergessene Kerze gewesen sein. Die genaue Schadenshöhe ist weiterhin unklar, wobei anzumerken ist, dass nur ein Teil der Wohnung vom Brand betroffen war.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, PHK Florian Beck, Tel.: 0941/506-1012

Veröffentlicht am: 12.02.2020 16:49 Uhr