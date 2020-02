02.02.2020, PP Oberpfalz



Schadensträchtiger Einbruch in einen Verkaufsraum

LANDKREIS NEUMARKT, BERG; Unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen Verkaufsraum ein und entwendeten Bargeld und Medikamente

Bislang unbekannte Täter drangen mutmaßlich in der Nacht zum Samstag, 01.02.2020 gewaltsam in eine Apotheke in Berg bei Neumarkt ein und entwendeten Bargeld und Medikamente. Darüber hinaus entstand nicht unerheblicher Sachschaden an Türen und Inventar. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweis werden unter der Rufnummer 0941-5062888 erbeten



Medienkontakt: PP Oberpfalz, Einsatzzentrale, Tel. 0941-5061410

veröffentlicht am 02.02.2020 07:00 Uhr