26.12.2019, PP Oberpfalz



Brand eines Einfamilienhauses in Tegernheim, Lkr. Regensburg

Tegernheim, Lkr. Regensburg: Beim Brand eines Einfamilienhauses am Donnerstag, 26.12.2019 gegen ca. 19.20 h, in Tegernheim entstand ein Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.





Am Donnerstag, 26. Dezember 2019 gegen 19.26 Uhr, wurde über Notruf ein Brand auf der Terrasse eines Einfamilienhauses in Tegernheim mitgeteilt.



Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten sich die Flammen bereits über die Fassade bis zum Dachstuhl ausgebreitet.



Unter Leitung des Kreisbrandinspektors wurde von den Feuerwehren Tegernheim und Donaustauf die Brandbekämpfung übernommen.



Die Hauseigentümer konnten ihr Haus unverletzt verlassen.



Aufgrund einer Photovoltaikanlage auf dem Dach gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Die Löscharbeiten dauerten bis Mitternacht.



Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.





Medienkontakt: PP Oberpfalz, EPHK Träg, Tel.: 0941/506-1410

veröffentlicht am: 26.12.2019, 22.35 Uhr