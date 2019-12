21.12.2019, PP Oberpfalz



3 Unfälle mit insgesamt 14 Fahrzeugen auf der BAB A 3 bei Neumarkt/Opf.

Neumarkt/Opf.: Bei 3 Unfällen auf der BAB A 3 auf Höhe der Anschlussstelle Neumarkt-Ost, in Fahrtrichtung Passau, mit insgesamt 14 beteiligten Fahrzeugen wurden 5 Personen leicht sowie eine Person mittelschwer verletzt.



Aufgrund eines Auffahrunfalles am Samstag, 21.12.2019 gegen 07.06 Uhr, zwischen zwei Pkw auf der BAB A 3 auf Höhe der Anschlussstelle Neumarkt-Ost auf der linken Spur kam es zu einem sich schnell aufbauenden Staus. Der Beifahrer des auffahrenden Pkws wurde dabei leicht verletzt.



Im weiteren Verlauf des Staus übersah der Fahrer eines Geländewagens das Stauende und fuhr ungebremst auf. Der Geländewagen überschlug sich dabei. Durch den Aufprall wurden 7 weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben.

Dabei wurde der Beifahrer des Geländewagens verletzt und vom Rettungsdienst mit mittelschweren Verletzungen in das Klinikum Neumarkt eingeliefert. Insgesamt 4 weitere Personen aus den aufeinander geschobenen Pkws wurden leicht verletzt.



Am Ende des Staus fuhren erneut 4 Pkw ineinander. Die Beteiligten blieben hier unverletzt.



Der Gesamtschaden dürfte sich im unteren sechsstelligen Bereich bewegen.



Zur Unfallaufnahme waren die PI Neumarkt sowie die Autobahnpolizei Parsberg vor Ort.



Die Autobahn war von 07.15 Uhr bis voraussichtlich 11.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde auf dem Standstreifen vorbeigeleitet. Der Stau reichte bis zur Anschlussstelle Neumarkt zurück.





Medienkontakt: PP Oberpfalz, EPHK Träg, Tel.: 0941/506-1410

veröffentlicht am: 21.12.2019, 10.35 Uhr