15.12.2019, PP Oberpfalz



55-jährige Vermisste aus Vohenstrauß tot aufgefunden

VOHENSTRAUß. Die seit dem 01. Dezember 2019 aus Vohenstrauß vermisste Andrea S. wurde am heutigen Sonntag tot aufgefunden. Die Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. geht aktuell nicht von Fremdverschulden aus.

Seit dem 01. Dezember 2019 galt Andrea S. aus Vohenstrauß als vermisst. Aufgrund einer möglichen Erkrankung musste davon ausgegangen werden, dass sich Frau S. in einer lebensbedrohlichen Situation befindet. Aus diesem Grund wurden in den letzten Tagen und Wochen, unter Federführung einer eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe bei der KPI Weiden i.d.OPf., intensive Suchmaßnahmen durchgeführt.



Am heutigen Sonntag, den 15. Dezember 2019, gegen 14.45 Uhr, ging beim Polizeinotruf ein Zeugenhinweis zum Fahrzeug der Gesuchten ein. Es soll sich an einem derzeit unbewohnten Gehöft bei Ödbraunetsrieth (Gemeindeteil von Moosbach, Lkr. Neustadt a.d. Waldnaab) in einer von der Straße her nicht einsehbaren Garage befinden. Die Überprüfung der Polizei bestätigte den Hinweis. Frau S. wurde tot in dem Fahrzeug aufgefunden.



Die genaue Todesursache soll im Rahmen einer gerichtsmedizinischen Untersuchung in den nächsten Tagen bestimmt werden. Dem vorläufigen Ermittlungsstand zufolge bestehen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung oder einen Unfall.



Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit widerrufen. Es wird um Löschung aller personenbezogenen Daten und Fotos von Frau S. gebeten.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, PHK Florian Beck, Tel.: 0941/506-1012

Veröffentlicht am: 15.12.2019 18:30 Uhr