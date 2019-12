12.12.2019, PP Oberpfalz



55-jährige Frau aus Vohenstrauß vermisst – 3. Nachtrag



Polizeireiter des PP Mittelfranken bei der Absuche

VOHENSTRAUß/OBERLANGAU. Seit gestern Anfang Dezember wird Frau Andrea Scherr aus Vohenstrauß vermisst. Gestern fanden erneut Suchmaßnahmen Absuchen statt.



Der Renault Modus der Vermissten

Seit Sonntag, 01. Dezember 2019, gilt die 55-jährige Andrea Scherr aus Vohenstrauß als vermisst. Sie wurde an diesem Tag, zuletzt gegen Mittag, von einer Bekannten im Vohenstraußer Ortsteil Oberlind gesehen. Frau Scherr könnte sich aufgrund einer Erkrankung in einer lebensbedrohlichen Situation befinden.



Am gestrigen Mittwoch, den 11. Dezember 2019, fanden im Laufe des Tages weitere Absuchen mit mehreren Streifen bei Oberlangau im Landkreis Schwandorf statt. Dabei kamen auch Polizeireiter des Polizeipräsidiums Mittelfranken zum Einsatz.



Leider führten die Maßnahmen erneut nicht zum Auffinden der Gesuchten. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. nimmt weiterhin dankbar jeden Zeugenhinweis unter der Rufnummer 0961/401-291 entgegen. Bislang gingen 13 Hinweise bei der Ermittlungsgruppe ein, welche leider noch nicht zum Auffinden der Gesuchten führten.



Frau Andrea Scherr wird wie folgt beschrieben:



- 55 Jahre

- ca. 170 cm groß

- ca. 75 kg

- normale Figur

- Brillenträgerin

- kräftig blaue Jacke, knielang, abgesteppt

- blaue Jeans

- Mütze mit Fellimitat, großer Umschlag, seitlich mit „Bommel“ ähnlich Quasten

- große Narbe am linken Schlüsselbein



Sie ist möglicherweise mit einem grauen Renault Modus (PKW) mit dem amtlichen Kennzeichen SAD-RA 828 unterwegs.



Im Anhang finden Sie Fotos vom gestrigen Einsatz und auch ein Foto des Autos von Frau Scherr.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, PHK Florian Beck, Tel.: 0941/506-1012

Veröffentlicht am: 12.12.2019 15:18 Uhr