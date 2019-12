10.12.2019, PP Oberpfalz



Tödlicher Bahnbetriebsunfall im Landkreis Regensburg

LKR REGENSBURG; Bei Gleisbauarbeiten wurde ein Sicherungsposten vom Arbeitszug erfasst und tödlich verletzt





Am Dienstag, 10.12.2019, gegen 00:50 Uhr wurde ein Sicherungsposten

einer Baufirma, welche mit Gleisbauarbeiten auf der Bahnstrecke

Regensburg-Nürnberg, Höhe Beratzhausen, Neuhöfl beauftragt war vom

herannahenden Arbeitszug von hinten erfasst. Der 27 jährige Oberfranke

erlitt hierbei schwerste Kopfverletzungen und verstarb noch an der

Unfallstelle. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bahnstrecke in

beiden Richtungen bis etwa 04:30 Uhr gesperrt werden.

Zur Klärung des Unfallherganges hat die Kriminalpolizei Regensburg die

Ermittlungen vor Ort übernommen.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, Einsatzzentrale, Tel. 0941-5061410

veröffentlicht am 10.12.2019, 04:30 Uhr