Wohnungseinbruch in Regensburg

REGENSBURG; Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Reinhausen ein und entwendeten ein Mobilfunktelefon.

Mutmaßlich in der Nacht zum Samstag, 23.11.2019, drangen bislang unbekannte Täter, gewaltsam über Fenster in ein Einfamilienhaus im Amselweg ein und entwendeten unter anderem ein Mobiltelefon. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ca. 1500 Euro.



Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Regensburg unter der Rufnummer 0941-5062888



veröffentlicht am Sonntag, 24.11.20119, 08:00 Uhr