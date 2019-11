24.11.2019, PP Oberpfalz



Raub in einem Verbrauchermarkt im Regensburger Stadtosten

REGENSBURG; Ein bislang unbekannter Täter schubste im Lager eines Kioskes die Angestellte zur Seite und nahm zahlreiche Losbriefe an sich.





Am Samstag, 23.11.2019, gegen 17:50 Uhr befand sich eine 57jährige Verkäuferin aus dem Landkreis Kelheim im Lager eines Kioskes im Verbrauchermarkt Hornstraße. Im weiteren Verlauf schubste der bislang unbekannte Täter die Frau zur Seite und nahm mehrere Weihnachtskalender mit eingesteckten Losbriefen, im niedrigen dreistelligen Gegenwert an sich.

Anschließend flüchtete der Mann über den Hintereingang des Lagers. Die Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, schlank, ca. 180 cm groß und dunkel gekleidet



Sachdienliche Hinweis erbittet die Kriminalpolizei Regensburg unter der Rufnummer 0941-5062888



Medienkontakt: Polizeipräsidium Oberpfalz, Einsatzzentrale, Tel. 0941-5061410

veröffentlicht am 24.11.2019, 08:00 Uhr