Verkehrsunfall auf der BAB A 3 bei Laaber mit 2 getöteten Personen

Laaber, Lkr. Regensburg: Am heutigen Freitag gegen 11:36 Uhr, ereignete sich auf der A 3 in Fahrtrichtung Nürnberg, kurz nach der AS Laaber, ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen getötet wurden.





Ein BMW mit belgischer Zulassung kam aus bislang ungeklärter Ursache kurz nach der Anschlussstelle Laaber nach rechts von der Fahrbahn ab und schrammte an der Schutzplanke entlang. Als der 45jährige Fahrer offensichtlich versuchte Gegenzulenken, krachte der Pkw mit großer Wucht in das rechte Heck eines auf der rechten Spur fahrenden Sattelzugs. Hierbei wurden alle drei Insassen des Pkw im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Für die

49jährige Mitfahrerin auf der Rücksitzbank, die vermutlich nicht angeschnallt war, kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch im Unfallfahrzeug. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug befreit, verstarb jedoch trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der 70jährige Beifahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit dem Rettungsdienst in eine Regensburger Klinik gebracht. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt. An der Unfallstelle waren mehrere örtliche Feuerwehren und Rettungsdienste eingesetzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters angeordnet. Die Richtungsfahrbahn Nürnberg war für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Laaber ausgeleitet.





Veröffentlicht am: 22.11.2019, 16.10 Uhr