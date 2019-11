19.11.2019, PP Oberpfalz



Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern in Amberg

Am Sonntag, den 1. Dezember um 19 Uhr lädt der Rotary Club Amberg zu einem Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern im Kongregationssaal St. Georg Amberg ein. Der gesamte Erlös kommt den Kindertagesstätten St. Georg zu Gute. Es ist bereits Tradition, dass das Polizeiorchester Bayern in der Adventszeit nach Amberg kommt. In diesem Jahr findet das Benefizkonzert bereits zum zehnten Mal statt.

Unter dem Konzerttitel „Eindringliche Klangbilder – für mehr Miteinander“ steht das Benefizkonzert des professionellen sinfonischen Blasorchesters der Bayerischen Polizei. Das Repertoire des Polizeiorchesters Bayern beinhaltet sowohl zeitgenössische Originalkompositionen als auch Arrangements von Meisterwerken der Musikgeschichte. Der Klangkörper spielt unter der Leitung des Generalmusikdirektors der Bayerischen Polizei Prof. Johann Mösenbichler. Hauptwerk des Abends ist die berühmte Komposition „Bilder einer Ausstellung“ des russischen Komponisten Modest Mussorgski in einer Bearbeitung für sinfonisches Blasorchester. „Mal farbenfroh, mal virtuos und immer wieder mitreißend werden die Werke dem Publikum ein besonderes Konzerterlebnis bereiten“, erklärt Prof. Johann Mösenbichler.



Das Polizeiorchester Bayern ist das professionelle sinfonische Blasorchester der Bayerischen Polizei. Es besteht aus 45 studierten Berufsmusikerinnen und –musikern aus zwölf Nationen und versteht sich als Bindeglied zwischen Polizei und Bürgern. Seit 2006 steht der Klangkörper unter der Leitung des Generalmusikdirektors der Bayerischen Polizei Prof. Johann Mösenbichler. Im Dienst der guten Sache spielt das Polizeiorchester Bayern jährlich rund 50 Benefizkonzerte zu sozialen, karitativen und kulturellen Zwecken in ganz Bayern. Im Rahmen dieser Wohltätigkeitsveranstaltungen arbeitet das Orchester mit Vereinen, Stiftungen sowie Kultur- und Tourismusämtern zusammen. Zu den besonderen Referenzen zählen die Nacht der Neuen Musik in München, der Weltsaxophonkongress in Straßburg und die Münchner Opernfestspiele. Im Rahmen der Imagepflege und Nachwuchswerbung der Bayerischen Polizei soll durch die Benefizkonzerte ein breites Publikum angesprochen werden. Der Mehrwert entsteht insofern, als das Polizeiorchester Bayern jährlich knapp eine Viertelmillion Euro für gute Zwecke erspielt und durch Musik die Vielfalt der Bayerischen Polizei repräsentiert.



Karten sind an folgenden Vorverkaufsstellen zu 12 € erhältlich: Amberger Zeitung, Pfarrbüro St. Georg Amberg, Sport Lange Amberg und Buchhandlung Dorner Sulzbach-Rosenberg. Weitere Informationen zum Konzert gibt es unter www.polizeiorchester-bayern.de oder über den Veranstalter Rotary Club Amberg: https://amberg.rotary.de/



Programmänderungen vorbehalten.



Fotodateien zum kostenfreien Abdruck unter: http://www.polizei.bayern.de/wir/aufgaben/dienststellen/index.html/228261



Medienkontakt: Polizeiorchester Bayern, Fr. Wemhoff, Telefon: 089/45012-2930