17.11.2019, PP Oberpfalz



Einbruch in Wohnung in Regensburg

REGENSBURG; Am Samstag, dem 16.11.2019 wurde am Nachmittag in der Theodor-Storm-Straße in eine Wohnung eingebrochen.

Am Samstag, in der Zeit von 12:00 bis 20:00 Uhr, drang ein bisher unbekannter Täter in ein Wohngebäude an der Theodor-Storm-Straße ein. Er hebelte dazu ein Fenster an der Terrasse auf und stieg in die Wohnung ein. Er suchte nach Wertgegenständen und entwendete Schmuck und Bargeld.



Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt ca. 2000,- Euro.



Wer zur angegebenen Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den bzw. die Täter geben kann, wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg, Tel. 0941/506-2888, in Verbindung zu setzen.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, Einsatzzentrale, Tel. 0941/506-1410

Veröffentlicht am 17.11.2019, 07:55 Uhr