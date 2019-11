16.11.2019, PP Oberpfalz



Baustein moderner Sicherheitsarchitektur: Oberpfälzer Sicherheitswachten tagen gemeinsam in Sulzbach-Rosenberg

SULZBACH-ROSENBERG. Dass Zivilcourage nicht an Bedeutung verliert, stellen die Angehörigen der Sicherheitswachten in der Oberpfalz Tag für Tag eindrucksvoll unter Beweis. Ihr täglicher Dienst verlangt dabei regelmäßig professionelles Handeln und hohe Fachkompetenz. Diese wurde am Samstag, den 28.01.2019, im Rahmen der zweiten zentralen Fortbildungsveranstaltung des Polizeipräsidiums Oberpfalz, weiter vertieft.



Mitglieder der Sicherheitswacht aus der gesamten Oberpfalz mit Verantwortlichen der Dienststellen und aus dem Präsidium

Thomas Schöniger, Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Oberpfalz und zugleich der Leiter der Arbeitsgruppe Sicherheitswacht in Bayern, referierte vor den Sicherheitswachtangehörigen aus der gesamten Oberpfalz. Dabei stellte er die besondere Rolle der Ehrenamtlichen bei der Verbesserung der subjektiven Sicherheit heraus.



Obwohl die Statistik die niedrigste Kriminalitätsbelastung der letzten Jahre ausweist, ist die Besorgnis Opfer einer Straftat zu werden, teilweise angestiegen. Die Präsenz von Polizei und den Mitgliedern der Sicherheitswacht leistet hierbei einen großen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. Die Mitglieder der Sicherheitswacht sind ein wichtiges Bindeglied zwischen Polizei und Bevölkerung.



Auch der Erste Bürgermeister der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Michael Göth, nahm sich die Zeit um die Ehrenamtlichen in der Oberpfälzer Stadt zu begrüßen.



In den Räumlichkeiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei Sulzbach-Rosenberg lauschten die etwa 80 Sicherheitswachtangehörigen aus Amberg, Burglengenfeld, Sulzbach-Rosenberg, Schwandorf, Cham, Neumarkt i.d.OPf., Neutraubling, Regensburg, Tirschenreuth, Weiden i.d.OPf. und Waldsassen gespannt den Ausführungen der Referenten aus den verschiedensten Bereichen der Bayerischen Polizei. Neben den Informationen zu politischem Extremismus wurde auch die Einbruchsprävention beleuchtet. Ein interessanter Vortrag zum Thema Kommunikations- und Konfliktmanagement und Filmbeiträge rundeten den Fortbildungstag inhaltlich ab.



Den letzten Programmpunkt des Tages nutzten die Mitglieder der Sicherheitswacht um Fragen zu stellen sowie Ideen und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Polizeivizepräsident Thomas Schöniger und weitere Verantwortliche schenkten den Teilnehmern hierzu ihre Aufmerksamkeit.





Informationen:



Durch die Arbeit der Sicherheitswacht wird nicht zuletzt dem Grundgedanken Rechnung getragen, dass der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung zukommt. Einer möglichen Unkultur des Wegschauens tritt die Sicherheitswacht wirkungsvoll entgegen.



In der gesamten Oberpfalz leisten derzeit 112 Ehrenamtliche, angegliedert bei elf Polizeiinspektionen ihren Dienst. Der Anteil der weiblichen Mitglieder der Sicherheitswacht konnte von 31 auf nun 41 erhöht werden.



Bayernweit engagieren sich derzeit 1103 Ehrenamtliche, davon 358 Frauen, bei 128 Sicherheitswachten in 162 Gemeinden. Es ist geplant die Anzahl der Sicherheitswachtangehörigen bayernweit auf rund 1500 zu erhöhen.



Interessierte Bewerber für das Ehrenamt, welches mit einer Aufwandsentschädigung vergütet wird, finden zu diesem Thema im Internetangebot der Bayerischen Polizei ausführliche Informationen:



https://www.polizei.bayern.de/wir/sicherheitswacht



veröffentlicht: 16.11.2019, 17:20 Uhr, KHK Winterberg;