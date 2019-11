10.11.2019, PP Oberpfalz



Apothekeneinbruch in Regensburg

REGENSBURG: Am Abend des 09.11.2019 wurde in eine Apotheke eingebrochen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch ergebnislos.

Gegen 21.30 Uhr wurde der Polizei ein „aktueller“ Einbruch in eine Apotheke in der Hedwigstraße mitgeteilt. Obwohl Einsatzkräfte der Polizei nach wenigen Minuten vor Ort waren, konnten der oder die unbekannten Täter nicht mehr im Objekt angetroffen werden.



Die Eingangstür war mit Gewalt geöffnet und Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe aus der Kaffeekasse entwendet worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.



Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2888 um Hinweise auf den oder die unbekannten Täter bzw. zu sonstigen verdächtigen Wahrnehmungen.



Medienkontakt: PP Oberpfalz - Einsatzzentrale, Tel.: 0941/506-1410

Veröffentlicht am 10.11.2019, 07.06 Uhr