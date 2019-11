05.11.2019, PP Oberpfalz



Brand einer Scheune in Breitenried

TIEFENBACH/BREITENRIED. In der Nacht von Montag auf Dienstag brannte eine Scheune im Landkreis Cham nieder. Dabei entstand ein hoher Sachschaden aufgrund eines technischen Defekts.



Am 05.11.2019 gegen 03:00 Uhr ist das Feuer bemerkt und mitgeteilt worden. Umliegenden Feuerwehren bekämpften schließlich den Brand. Menschen kamen hierbei nicht zu Schaden.



veröffentlicht: KHK Winterberg, 05.11.2019;

Im Laufe des Vormittags untersuchten Fachermittler der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg den Brandort und stellten einen technischen Defekt als Brandursache fest. Am Ende verbleibt nach erster Einschätzung ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro.