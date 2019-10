27.10.2019, PP Oberpfalz



Verpuffung mit einem Schwerstverletzten und 10 leichter Verletzten

Gimpertshausen, Lkr. Neumarkt/Opf.: Bei Flexarbeiten an einem leeren Ölfass wurde ein 29jähriger schwerstverletzt.



Am Samstag, den 26.10.2019 gegen ca. 17.25 h, war ein 29jähriger mit Flexarbeiten an einem leeren, alten Ölfass beschäftigt.



Dabei kam es durch die Restölbestände im Fass zu einer Verpuffung.



Der junge Mann wurde mit schwersten Verletzungen vom Rettungshubschrauber in eine Nürnberger Spezialklinik verbracht.



10 weitere Anwohner, die den Knall gehört hatten und helfen wollten, hatten durch die starke Rauchentwicklung leichte Rauchgasvergiftungen erlitten.



Die 10 Personen, darunter ein Kleinkind, wurden vorsorglich vom Rettungsdienst in die Kliniken nach Neumarkt, Regensburg und Nürnberg verbracht.



Insgesamt waren neben der Polizei noch die Feuerwehren aus Gimpertshausen, Berching, Breitenbrunn und Dietfurt mit 10 Fahrzeugen an dem Einsatz beteiligt.



Vom Rettungsdienst waren 1 Rettungshubschrauber, 4 Krankenwägen, 1 Notarzt sowie das Kriseninterventionsteam im Einsatz.



Die polizeiliche Sachbearbeitung wurde von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, EPHK Träg, Tel.-Nr.: 0941/506-1410

Veröffentlicht am: 27.10.2019, 10.05 Uhr