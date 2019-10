16.10.2019, PP Oberpfalz



Fund einer Fliegerbombe im Dörnberg-Areal in Regensburg

REGENSBURG. Am Mittwochnachmittag wurde eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg bei Sondierungsarbeiten aufgefunden. Derzeit laufen die Vorbereitungen für eine Evakuierung und Entschärfung.





Am Mittwoch, 16.10.2019, gegen 16:15 Uhr, wurde in Regensburg auf dem Dörnberg-Areal bei Sondierungsarbeiten eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg aufgefunden. Es handelt sich um eine amerikanische 250 lbs-Fliegerbombe. Sie ist zerschellt, jedoch geht derzeit von ihr keine akute Gefahr aus. Die Entschärfung muss noch heute erfolgen. Der Sperrradius beträgt 300m. Aufgrund eines Bahnwalls ist eine Evakuierung in nördlicher Richtung nicht möglich. Somit sind südlich die Bahngleise und ca. 180 Anwohner betroffen.



Die Sicherheitsbehörden haben vor wenigen Minuten eine Einsatzbesprechung durchgeführt. Die Evakuierung beginnt ab ca. 20 Uhr.



Für die Zeit der Entschärfung müssen die Bahnlinie Nürnberg-Regensburg und die Kirchmeierstraße kurzzeitig gesperrt werden.



Die Notunterkunft befindet sich in der Grundschule Königswiesen (Erzbischof-Buchberger-Allee 23 in Regensburg). Hilfsbedürftige Menschen wenden sich bitte direkt an die Einsatzkräfte vor Ort.



Eine Pressestelle wurde bei der Freiwilligen Feuerwehr, Löschzug Altstadt, eingerichtet. Adresse: Kirchmeierstraße 18f in 93051 Regensburg. Sie befindet sich im 1. Obergeschoss. Bitte parken Sie nicht am Areal der Feuerwehr.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, PKin Franziska Meinl, Tel.: 0941/506-1013

Veröffentlicht am: 16.10.2019 19:53 Uhr