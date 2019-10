07.10.2019, PP Oberpfalz



Landwirtschaftliches Anwesen niedergebrannt - drei leicht verletzte Personen, mehrere Tiere verendet - Ursache unbekannt

Einsricht, Gemeinde Illschwang, Landkreis Amberg-Sulzbach: Am Montag, gegen 15.30 Uhr brach in einem landwirtschaftlichen Gebäude aus bislang unbekannten Gründen ein Feuer aus. In dem Gebäude waren im Erdgeschoss die Stallungen mit etwa 25 Rindern und 5 Pferden und darüber landwirtschaftliche Erzeugnisse wie Heu und Stroh untergebracht.

Schon nach wenigen Minuten stand das gesamte Gebäude in Vollbrand. Der 38-jährige Brandleider und seine zwei Jahre ältere Ehefrau schafften es noch etwa 5 Tiere vor dem Feuertod zu retten.

Hierbei zogen sich die beiden eine Rauchgasvergiftung zu und mussten zur medizinischen Versorgung zusammen mit der 57-jährigen Mutter des Brandleiders ins Krankenhaus nach Sulzbach-Rosenberg gebracht werden.

Zunächst bestand die Gefahr, dass das Feuer auf das neu errichtete Wohnhaus, direkt daneben in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Durch den massiven Feuerwehreinsatz konnte dies verhindert werden. Die anderen Bewohner des Anwesens, drei Kinder im Alter von 3, 9 und 12 Jahren, sowie der Großvater (63J.) blieben unverletzt und kamen bei Nachbarn unter.

Das landwirtschaftliche Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Rauchsäule war bis ins 10 Kilometer entfernte Sulzbach-Rosenberg zu sehen.

Alle Feuerwehren aus dem Bereich Illschwang, Schwend, Birgland, Ursensollen, Sulzbach und Rosenberg, sowie aus Amberg waren mit 140 Einsatzkräften im Einsatz. Auch das Bayerische Rote Kreuz war massiv mit Notarzt, Einsatzleitung und vier Rettungswagen im Einsatz.

Der Brand konnte gegen 17.20 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Die Brandwache und Aufräumarbeiten dauern noch an. Zur Brandursache, sowie zur Schadenshöhe können derzeit keine Aussagen getroffen werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor.



Medienkontakt: PI Sulzbach-Rosenberg, Tel.: 09661/8744-0



Veröffentlicht am 07.10.2019, 18.10 Uhr