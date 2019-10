07.10.2019, PP Oberpfalz



Scheunenbrand auf landwirtschaftlichem Gehöft in Luhe-Wildenau

LUHE-WILDENAU, LKR. NEUSTADT A.D. WALDNAAB; Beim Brand einer landwirtschaftlichen Scheune entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Am Montag, 07.10.2019, gegen 00.40 Uhr, meldete ein Autofahrer bei der ILS Nordoberpfalz einen größeren Brand im Ortsteil Unterwildenau. Hier war eine ca. 55 x 11 m große Scheune in Brand geraten. Durch das Feuer wurde etwa ein Drittel der in Holzbauweise errichteten Halle stark beschädigt. In dem betroffenen Bereich waren etwa 300 Strohballen gelagert. Auch ein vor der Scheune abgestellter Anhänger mit Strohballen wurde ein Raub der Flammen.



Die Feuerwehr, die mit ca. 120 Einsatzkräften den Brand bekämpfte, hatte das Feuer nach ca. 1 Stunde unter Kontrolle und konnte sowohl ein Ausbreiten als auch ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern. Da die auf dem Dach der Scheune installierte Photovoltaikanlage ebenfalls zerstört wurde, wird nach ersten Schätzungen von einem Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 150.000 bis 200.000 Euro ausgegangen.



Tiere kamen nicht zu Schaden, verletzt wurde bei dem Brand niemand.



Die Brandursache ist derzeit ungeklärt.



Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache werden von der Polizeiinspektion Neustadt a.d. Waldnaab in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. geführt. Beamte der Kripo haben noch in der Nacht mit der Tatortarbeit begonnen.



Veröffentlicht am: 07.10.2019, 03.15 Uhr