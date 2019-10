01.10.2019, PP Oberpfalz



Vermisste 16-Jährige aus Thalmassing

LKR. REGENSBURG. Seit Mittwoch, den 25.09.2019, wird Mia Eichberg gesucht. Das Mädchen sollte an diesem Tag wie vereinbart in eine Mädchenwohngruppe in Thalmassing zurückkehren.

In den Abendstunden am Tag des Verschwindens der 16-Jährigen, ist das Mädchen durch Betreuer bei der Polizei als abgängig mitgeteilt worden. Die bisherigen intensiven Ermittlungen, die Überprüfung möglicher Anlaufadressen und die polizeiliche Fahndung, führten bislang nicht zur Auffindung oder Feststellung des Aufenthaltsortes von Mia.



Die Polizei bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung:



Mia Eichberg ist etwa 160 cm groß und von normaler Statur. Zuletzt war sie dunkel bekleidet und trug eine Brille.



Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich die Gesuchte vorzugsweise im Stadtgebiet Regensburg und hier insbesondere im Bahnhofsumfeld auf. Ferner besteht die Möglichkeit, dass Sie auch im Landkreis Regensburg unterwegs ist. Zudem könnte Sie sich auch im Raum Ingolstadt (Herkunft) aufhalten.



Wer hat Mia gesehen oder kann sonst Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Die Polizeiinspektion Neutraubling nimmt rund um die Uhr Hinweise unter der Rufnummer 09401/93020 entgegen.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, KHK Winterberg, Tel.: 0941/506-1014,

veröffentlicht am: 01.10.2019, 16:20 Uhr;