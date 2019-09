09.09.2019, PP Oberpfalz



Zwei tote Personen in Neumarkt i.d.OPf. aufgefunden

NEUMARKT I.D.OPF. Im Rahmen einer Wohnungsöffnung wurden am Freitag zwei tote Personen in einem Haus in Neumarkt i.d.OPf. aufgefunden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist von einem Tötungsdelikt und einem Suizid auszugehen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt.

Am Freitagnachmittag, 06. September 2019, meldete sich ein Mann bei der Polizeiinspektion Neumarkt i.d.OPf. Er teilte mit, dass sich eine Bekannte seit mehreren Wochen nicht mehr meldet und er sie auch nicht erreichen kann. Daraufhin wurde bei der 69-Jährigen in der Amberger Straße in Neumarkt i.d.OPf. eine Wohnungsnachschau durchgeführt. Nachdem das Haus einen verlassenen Eindruck machte und niemand öffnete, musste eine Wohnungsöffnung durchgeführt werden.



Im Schlafzimmer konnten eine männliche und weibliche Leiche aufgefunden werden. Beide waren offensichtlich schon seit längerer Zeit tot. Weiterhin wurde im Zimmer ein ausgebrannter Holzkohlegrill festgestellt.



Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelt es sich bei der weiblichen Leiche um die 69-jährige Bewohnerin und bei der männlichen Leiche um deren 48-jährigen Lebensgefährten, der dort ebenfalls wohnte. Die derzeitige Sachlage deutet darauf hin, dass der Mann die Frau zunächst getötet und sich später mittels Holzkohlegrill suizidiert hat.



Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geführt und dauern an. Die Motivlage ist noch unklar, dürfte jedoch im persönlichen Bereich liegen. Die Leichen werden im Laufe des Montags obduziert.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, PHK Florian Beck, Tel.: 0941/506-1012

Veröffentlicht am: 09.09.2019 15:13 Uhr