Versuchter Einbruch in Regensburger Bar

REGENSBURG. In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchte ein Unbekannter in einer Regensburger Bar einzubrechen. Er scheiterte an der massiven Hintertüre. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Montag, 26. August 2019, 22.30 Uhr, und Dienstag 27. August 2019, 11.00 Uhr, versuchte ein Einbrecher über die Hintertüre in eine Bar in der Rote-Hahnen-Gasse einzudringen. Der Unbekannte scheiterte an der massiven Metalltüre.



Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen:



Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag, im Bereich der Roten-Hahnen-Gasse bzw. der Pustet-Passage, eine oder mehrere verdächtige Personen bemerkt, die möglicherweise versucht haben in die Gaststätte einzubrechen? Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0941/506-2888.



Veröffentlicht am: 28.08.2019 16:07 Uhr