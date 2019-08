28.08.2019, PP Oberpfalz



Einbruch in Regensburger Einkaufszentrum – 1. Nachtrag: Tatverdächtiger festgenommen

REGENSBURG. Vergangenes Wochenende ereignete sich ein Einbruch in ein Geschäft in einem Regensburger Einkaufszentrum. Der mutmaßliche Einbrecher verlor mehrere persönliche Gegenstände. Zwischenzeitlich wurde ein Tatverdächtiger festgenommen und sitzt in Haft.

In der Zeit von Samstag, 24.08.2019, ca. 20:15 Uhr, bis Montag, 26.08.2019, ca. 09:00 Uhr, brach ein zunächst unbekannter Täter auf derzeit nicht bekannte Weise in ein Bekleidungsgeschäft in der Friedensstraße in Regensburg ein. Aus einem Wertbehältnis entnahm er Bargeld im unteren vierstelligen Bereich an sich. Anschließend flüchtete er aus dem Geschäft. Im Laden wurden mehrere persönliche Gegenstände vorgefunden.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg haben zwischenzeitlich zu einem 44-jährigen Mann mit italienischer Staatsangehörigkeit geführt. Er wurde bereits am Montagabend wegen eines vorliegenden Haftbefehls in einer anderen Angelegenheit in Regensburg festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Nun muss er sich auch wegen des Einbruchs strafrechtlich verantworten. Die Ermittlungen dauern an.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, PHK Florian Beck, Tel.: 0941/506-1012

Veröffentlicht am: 28.08.2019 16:07 Uhr