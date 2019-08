07.08.2019, PP Oberpfalz



Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden in Köfering, Lkr. Regensburg

Köfering; drei verletzte Personen forderte ein schwerer Verkehrsunfall in Köfering, umfangreiche Reinigungsmaßnahmen der Fahrbahn waren die Folge.

Am 07.08.2019 ereignete sich um 14.48 Uhr auf der Bundesstraße B15 im Ortsbereich von Köfering, Lkr. Regensburg ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 55-jähriger Kraftfahrer aus dem Landkreis Cham befuhr mit dem Firmensattelzug die Schulstraße in Köfering in Richtung B15. Zur gleichen Zeit fuhr ein 36-jähriger Kraftfahrer aus dem Landkreis Dingolfing-Landau mit dem Sattelzug seiner Firma die B15 aus Regensburg kommend in Richtung Landshut.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache übersah der 55 jährige die für ihn an der Kreuzung zur B15 Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kollidierte er mit dem kreuzenden Sattelzug des 36-jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sattelzug des Unfallverursachers auf den Vorplatz der dortigen Raiffeisenbank gedrückt, wo er ein Firmenschild überfuhr.

Der Sattelzug des 36-jährigen Fahrers kippte aufgrund des Zusammenpralls nach rechts auf die Fahrbahn um. Hierbei geriet er durch die Intensität des Anstoßes noch auf die Gegenfahrbahn. Dabei erfasste er den Pkw eines auf der B15 aus Richtung Landshut kommenden 52-jährigen, im Landkreis Regensburg wohnenden Mannes. Dieser wurde samt seines Pkws in einen angrenzenden Gartenzaun geschleudert.

Der Sattelzug des 36-jährigen Unfallgeschädigten war zur Unfallzeit mit heißem Asphalt beladen, welcher sich fast über die gesamte Fahrbahnbreite der B15 verteilte. Da sich der 36-jährige nicht selbst aus seinem umgekippten Lkw befreien konnte, musste er durch einen am Unfallort anwesenden Zeugen und Beamte der PI Neutraubling mittels Brecheisen aus der Fahrerkabine befreit werden.

Bei dem Unfall erlitt der Unfallverursacher schwere Verletzungen und wurde, ebenso wie die anderen beiden Unfallbeteiligten, diese jedoch mit mittelschweren Verletzungen, in Regensburger Unfallkrankenhäuser verbracht. Zur schnellen Notfallversorgung wurden zwei Rettungshubschrauber mit Notarzt eingesetzt.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Regensburg die Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens durch einen Unfallsachverständigen angeordnet. Die Unfallfahrzeuge wurden durch eine Abschleppfirma geborgen. Die Fahrbahn musste speziell gereinigt werden, um diese von dem inzwischen abgekühlten und fest gewordenen Asphalt und den ausgelaufenen Schmier- und Kraftstoffen zu befreien. Da bei dem umgekippten Lkw ca. 500 Liter Diesel, sowie Ad-blue und Hydrauliköl ausliefen, wurden auch Beamte des Landratsamtes Regensburg hinzugezogen.

Die B15 ist seit dem Unfallzeitpunkt bis zum momentanen Zeitpunkt im Bereich Köfering in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis Mitternacht. Im Einsatz befanden sich diverse Rettungskräfte, unter anderem die freiwilligen Feuerwehren Obertraubling, Köfering, Alteglofsheim, Hagelstadt und Gebelkofen.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird vorläufig auf mindestens 300.000 Euro geschätzt.



