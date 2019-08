06.08.2019, PP Oberpfalz



Betrugsmasche: Ungültige rumänische Banknoten

REGENSTAUF. Mit einer dreisten Masche täuschen derzeit Betrüger hilfsbereite Personen und drehen ihnen ungültige Banknoten an. Am 01.08.2019 auch im Landkreis Regensburg. Die Polizei rät zur Vorsicht.



Am Donnerstagabend, gegen 18:30 Uhr, ist eine 30-Jährige aus Regenstauf auf einem Parkplatz von einem Unbekannten angesprochen worden. Der Mann bat darum, einen 1000 Leu (RON) Schein aus Rumänien umzutauschen. Die arglose Geschädigte recherchierte im Internet und ermittelte einen Wert von rund 210 Euro.



Dies entsprach tatsächlich dem Wert der gültigen Währung. Relativ unbekannt ist hier aber, dass die 1000 Leu-Banknote seit der Währungsreform 2005 nicht mehr gültig ist. Allenfalls ein Sammlerwert von unter 20 Euro ist hier aufzurufen.



Die ahnungslose Frau übergab letztlich 150 Euro und erhielt hierfür den nahezu wertlosen Geldschein. Ähnliche Fälle sind im Juli bereits in Neuburg/Donau und in Marktschorgast polizeilich bekannt geworden.



Die Polizei rät:



- Nehmen Sie keine unbekannten Währungen von fremden Personen an!



- Wenn Sie hierzu von Unbekannten aufgefordert werden, merken Sie sich ggf. Fahrzeugkennzeichen und das Aussehen der Person!



- Informieren Sie die Polizei!



Medienkontakt: PP Oberpfalz, KHK Winterberg, Tel.: 0941/506-1014,

veröffentlicht am: 06.08.2019, 10:20 Uhr;