Badeunfall mit tödlichem Ausgang in Regensburg

REGENSBURG: Bei einem Badeunfall am Abend des 24.07.2019 in Regensburg konnte ein Mann zunächst geborgen werden, verstarb jedoch im Anschluss in einem Krankenhaus.

Am Abend des 24.07.2019, gegen 21.25 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Regensburg die Mitteilung über einen Badeunfall im Fluss „Regen“ in Höhe der Oberen Regenstraße ein.

Ein 82 jähriger Mann befand sich dort beim Schwimmen und war dabei untergegangen.



Von freiwilligen Helfern und sofort alarmierten Kräften der Wasserrettung konnte dieser nach Bilden einer Rettungskette im Gewässer gefunden und geborgen werden. Unter laufender Reanimation erfolgte eine Verbringung in ein Regensburger Krankenhaus, wo der Rentner jedoch mittlerweile verstarb.



Ein zur Unterstützung der Suchmaßnahmen angeforderter Polizeihubschrauber musste nicht mehr eingesetzt werden.



Die Ermittlungen zu den Todesumständen wurden von der Kriminalpolizei Regensburg übernommen.



Das Polizeipräsidium Oberpfalz bedankt sich insbesondere bei den freiwilligen Helfern und den Kräften der Wasserrettung für die tatkräftige und schnelle Mithilfe bei den Suchmaßnahmen.



