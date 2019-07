23.07.2019, PP Oberpfalz



Sexueller Übergriff auf eine Frau durch Unbekannten in Regensburg

REGENSBURG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag radelte eine Frau durch Regensburg zu ihrer Wohnung. Sie wurde offenbar von einem unbekannten Mann verfolgt. Schließlich kam es zu einem sexuellen Übergriff. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht nach Zeugen und ist dabei auch auf der Suche nach einer Rollerfahrerin.

Am Sonntag, den 21. Juli 2019, gegen 02.55 Uhr, ereignete sich vor einem Wohnhaus im Stadtosten von Regensburg ein Sexualdelikt. Eine Frau mittleren Alters war zuvor in der Gesandtenstraße mit ihrem Fahrrad dorthin losgefahren. Sie fuhr über den Neupfarrplatz, die Maximilianstraße, den Ernst-Reuter-Platz, die Luitpoldstraße, die Landshuter Straße zu einer kleinen Nebenstraße, wenige Meter südlich der Kreuzung Landshuter-/Furtmayrstraße.



Bereits auf dem Neupfarrplatz wurde sie von einem bislang unbekannten Mann kurz angesprochen. Er wollte offensichtlich Kontakt zu der Geschädigten aufnehmen, was diese jedoch ablehnte. Als sie zu Hause ankam, stand ihr der Mann plötzlich wieder gegenüber. Offenbar war er ihr nachgelaufen. Nachdem sie ihm erneut ablehnend gegenüber trat, griff ihr der Mann unvermittelt an intime Körperstellen. Die Frau konnte sich daraufhin in ein Haus flüchten. Am Montag wurde der Fall der Polizei gemeldet.



Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht mit folgender Täterbeschreibung nach dem Mann:



Etwa 20 Jahre alt, ca. 165-170 cm groß, schmächtige Statur, kurze dunkle Haare, komplett in weiß gekleidet, langärmliges Oberteil, gepflegtes Äußeres, keine Brille und kein Bart. Der Mann sprach gebrochen Deutsch und hatte eine arabische/orientalische Erscheinung. Zudem war er zu Fuß unterwegs.



Die Geschädigte berichtete, dass sie relativ langsam nach Hause fuhr und im Bereich der ehemaligen PSD-Bank, jetzt VR-Bank, am Stobäusplatz von einer jungen Frau, etwa 20 Jahre alt, auf einem dunklen Roller angesprochen wurde, die sie auf die herunterhängenden Riemen ihrer Schuhe hingewiesen hat. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht insbesondere diese mögliche Zeugin und bittet sie, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg frägt aufmerksame Passanten und Nachtschwärmer:



- Wer hat vergangenes Wochenende bzw. am Sonntag, in der Zeit zwischen 02.15 Uhr und 03.00 Uhr, auf der beschriebenen Route eine Radfahrerin und einen ihr nachlaufenden Mann bemerkt?



- Wer hat das Tatgeschehen beobachtet oder kann Hinweise dazu geben?



- Wer kann Hinweise zur Identität des Verdächtigen geben?



- Aufgrund der Bekleidung des Mannes ist seine Teilnahme am „Farbgefühle“-Festival, am 20.07.2019 beim Schloss Pürkelgut, möglich. Wer hat den Mann dort gesehen oder hat Fotos gemacht, die den beschriebenen Verdächtigen abbilden könnten?



Hinweise erbittet die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Rufnummer 0941/506-2888 oder über jede andere Polizeidienststelle.



Veröffentlicht am: 23.07.2019 17:14 Uhr