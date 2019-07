10.07.2019, PP Oberpfalz



Freistehende Feldscheune fing Feuer in Neunkirchen b. Weiden i. d. OPf. – 1. Nachtrag

NEUNKIRCHEN/WEIDEN.I.D.OPF. Wie am Montag berichtet, kam es am 08.07.2019 in den Morgenstunden zu einem Brand einer freistehenden Scheune. Die Ermittler gehen mittlerweile von Brandstiftung aus und suchen mit einer Personenbeschreibung nach einer verdächtigen Person.

Gegen 03.45 Uhr wurde der Einsatzzentrale der Polizei ein Brand einer Scheune in Neunkirchen bei Weiden i.d.OPf. mitgeteilt. Sie stand bei Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hatte bereits am Montag die Ermittlungen aufgenommen und geht zwischenzeitlich von Brandstiftung aus.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich derzeitigen Schätzungen zufolge auf etwa 80.000 Euro. Ein Schadensgutachten steht noch aus.



Etwa zur Zeit des Brandausbruchs wurde von einem Zeugen eine verdächtige Person in der Nähe des Brandortes bemerkt. Es soll sich dabei um einen Mann im Alter von etwa 25 Jahren gehandelt haben. Er soll zwischen 170-180 cm groß gewesen sein und eine kräftige, aber nicht dicke Statur gehabt haben. Er wurde als hellhäutig beschrieben, habe ein dunkles Sweatshirt und eine beige Hose in der Machart einer Jeans getragen. Außerdem trug er helle Turnschuhe und hatte ein Baseball-Cap auf dem Kopf.



Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hofft weiterhin auf Zeugenhinweise. Wer kann Hinweise zur Identität des beschriebenen Mannes geben? Wer kann Hinweise zur Klärung des Brandes geben? Jegliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0961/401-291 entgegen genommen.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, PHK Florian Beck, Tel.: 0941/506-1012

Veröffentlicht am: 10.07.2019 15:41 Uhr