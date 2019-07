04.07.2019, PP Oberpfalz



Betriebsunfall mit einer größeren Anzahl an Verletzten in Postbauer-Heng

POSTBAUER-HENG. Am Donnerstagnachmittag kam es in Postbauer-Heng zu einem Betriebsunfall mit einer größeren Zahl an Verletzten. Ein Behälter mit flüssigem Aluminium lief aus. Dadurch und den damit verbundenen Rauchgasen wurden nach derzeitigem Stand 28 Personen verletzt.





Am 04. Juli 2019, gegen 14.45 Uhr, ging bei der Polizei Oberpfalz über die Rettungsleitstelle Regensburg eine Meldung bezüglich eines Betriebsunfalls in der Straße „An der Heide“ in Postbauer-Heng ein. Die ersten Kräfte stellten fest, dass bei Arbeiten an einem Schmelzofen ein Behälter gekippt war und heißes, flüssiges Aluminium auf den Boden ausgelaufen ist. Dabei wurde ein Arbeiter am Fuß schwer verletzt. Zwei weitere Beschäftigte wurden durch Rauchgasvergiftungen mittelschwer verletzt. Insgesamt mussten 14 Personen, u.a. wegen Rauchgasvergiftungen, in Krankenhäuser eingeliefert werden. Darüber hinaus wurden ebenso 14 Personen vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.



Die Ursache für den Unfall ist noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Polizeiinspektion Neumarkt i.d. OPf. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wird von einem Bedienfehler an der Maschine ausgegangen. Neben sechs örtlichen Feuerwehren und den Hilfsdiensten, darunter 15 Rettungs- bzw. Krankenwägen und drei Notärzten, war auch das zuständige Gewerbeaufsichtsamt vor Ort.



Den ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro.



Veröffentlicht am: 04.07.2019 18:29 Uhr