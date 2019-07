03.07.2019, PP Oberpfalz



Mutmaßlich tödlicher Badeunfall im Landkreis Regensburg

SCHWETZENDORF; LKR REGENSBURG; 55jähriger Mann aus dem Landkreis Cham tot aus dem Badeweiher geborgen





Am Dienstag, 02.07.2019, gegen 20.20 Uhr ging über die Intergrierte Leitstelle die Mitteilung ein, dass am Schwetzendorfer Badeweiher, wohl eine Person nicht mehr aus dem Wasser gekommen ist. Motorrad und Kleidung blieb zurück.

Den alarmierten Wasserrettungskräften/Tauchern gelang kurze Zeit später eine leblose Person aus dem Wasser zu bergen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod eines 55jährigen aus dem Landkreis Cham feststellen.

Am aktuellen Rand erscheint ein tödlicher Badeunfall wahrscheinlich. Der Unfallzeitpunkt ist unbekannt.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen



Sachdienliche Hinweise hierzu, insbesondere auch zur Eingrenzung des Unfallzeitpunktes erbittet die Kriminalpolizei Regensburg unter der Rufnummer 0941-5062888



Medienkontakt: PP Oberpfalz, Einsatzzentrale, Tel . 0941/506-1410

