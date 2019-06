30.06.2019, PP Oberpfalz



Kontrolle durch Zivilbeamte. Festnahme eines Rauschgifthändlers.

REGENSBURG: Eine Personenkontrolle durch Zivilbeamte führte zur Festnahme eines Rauschgifthändlers.

Am Samstagabend kontrollierte eine Zivilstreife in der Weißenburgstraße einen 41-Jährigen. Da sich konkrete Anhaltspunkte für einen aktuellen Betäubungsmittelbezug ergaben, wurde die Person durchsucht. Dabei kamen mehrere Plomben mit verschiedenen Betäubungsmitteln und Bargeld zum Vorschein.

Die Person wurde festgenommen. Die Betäubungsmittel und das Bargeld wurden sichergestellt.

Bei der richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel, Utensilien und Bargeld sichergestellt. Dies bestärkte den Verdacht auf Handel mit Rauschgift.

Insgesamt wurden Betäubungsmittel im unteren dreistelligen Grammbereich und Bargeld im unteren vierstelligen Bereich sichergestellt.



Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag. Der Tatverdächtige wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt.



Die Sachbearbeitung wurde von Kriminalpolizei Regensburg übernommen.



