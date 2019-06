28.06.2019, PP Oberpfalz



Vermisste 16jährige Zarina Brandl aus Weiden i.d.Opf. aufgegriffen - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

NEUSTADT A. D. WALDNAAB; Die seit Mittwoch vermisste Schülerin wurde am Freitagabend wohlbehalten aufgegriffen.

Die 16Jährige hatte am Mittwoch, 26.06.2019, gegen 12.50 Uhr, nach Schulschluss das Staatliche Berufliche Schulzentrum in Neustadt a.d. Waldnaab verlassen, war aber nicht zu Hause in Weiden angekommen. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos.



Die Jugendliche konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Freitag, 28.06.2019, gegen 21 Uhr, im Bereich Neustadt/Waldnaab wohlbehalten aufgegriffen werden. Das Mädchen war unverletzt, wurde aber vorsichtshalber einer ärztlichen Untersuchung zugeführt.



Die Hintergründe des Verschwindens sind derzeit noch ungeklärt.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, Einsatzzentrale, Tel. 0941/506-1410

Veröffentlicht am: 28.06.2019, 23.00 Uhr