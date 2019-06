22.06.2019, PP Oberpfalz



Zum bewaffneten Raubüberfall auf Verbrauchermarkt FESTNAHME HAFTBEFEHL erlassen

Regensburg. Am Dienstag, 18.06.2019 erbeutete ein bisher unbekanntes Pärchen unter Vorhalt von Waffen in einem Verbrauchermarkt im Regensburger Westen mehrere hundert Euro Bargeld und Zigaretten. Nun konnten zwei dringend Tatverdächtige ermittelt werden.



Im Rahmen intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 33jährigen Regensburger und eine 27jährige Regensburgerin.

Beide Tatverdächtige konnten am 21.06.2019, gegen 17:00 Uhr im Umfeld ihrer Wohnung im Regensburger Stadtwesten vorläufig festgenommen werden.

Die Wohnungsdurchsuchung und weitere Anschlussermittlungen erhärteten den Tatverdacht. Es wurden tatrelevante Beweismittel sichergestellt. So auch eine PTB-Waffe.

Seitens der Staatsanwaltschaft wurde Haftantrag gestellt.

Beide Beschuldigte wurden heute im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaft.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Oberpfalz, Einsatzzentrale, Tel. 0941-5061410

veröffentlicht am 22.06.2019, 21:35 Uhr