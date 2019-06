10.06.2019, PP Oberpfalz



Einbruch in ein Geschäftsgebäude in Regensburg

REGENSBURG; In der Nacht von Samstag auf Pfingstsonntag wurde im Franz-von-Taxis-Ring in ein Geschäftsgebäude eingebrochen.

In der Zeit von Samstag, 08.06.2019, 18.00 Uhr bis Sonntag, 09.06.2019, 08.45 Uhr drang ein bisher unbekannter Täter in ein Geschäftsgebäude ein. Er brach dazu eine Eingangstüre auf und hatte dann Zugang zu zwei Kosmetikgeschäften. Bei beiden Geschäften brach er jeweils die Kasse auf und entwendete so insgesamt einen mittleren dreistelligen Eurobetrag.



Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt ca. 1000,- Euro.



Wer zur angegebenen Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den bzw. die Täter geben kann, wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg, Tel. 0941/506-2888, in Verbindung zu setzen.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, Einsatzzentrale, Tel. 0941/506-1410

Veröffentlicht am 10.06.2019, 08:20 Uhr