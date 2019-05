31.05.2019, PP Oberpfalz



KeylessGo KFZ-Diebstähle im Landkreis Cham

CHAM/LKR CHAM. Immer wieder werden hochwertige Kraftfahrzeuge mit Hilfe technischer Mittel entwendet. Zwei solcher Eigentumsdelikte waren nun wieder im Raum Cham zu verzeichnen.

In der Zeit von Mittwoch, 29.05.2019 21:30 Uhr, auf Donnerstag, 30.05.2019 09:00 Uhr, haben Unbekannte einen schwarzen Porsche Cayenne im Wert von rund 80.000 Euro entwendet. Das Fahrzeug war vor einem Haus in der Altenmarkter Straße im Ortsteil Haidhäuser abgestellt.



Im Schutz der Dunkelheit haben sich die dreisten Diebe einen weißen Mercedes GLC angeeignet. Er stand in der Einfahrt zu einem Wohnanwesen im Kapellenweg in Blaibach. Die nachtschlafende Zeit von Donnerstag, 30.05.2019 00:30 Uhr, auf Freitag, 31.05.2019 06:20 Uhr, nutzten die Täter um den PKW mit einem Wert von etwa 60.000 Euro zu entwenden.



Das Kommissariat 10 der Kriminalpolizei Regensburg, mit Dienstsitz in Furth im Wald, hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wer hat zu den genannten Zeiten, oder auch schon die Tage zuvor, an und um die Tatorte Personen oder Fahrzeuge bemerkt, die mit den Diebstählen im Zusammenhang stehen könnten? Hinweise werden unter der Rufnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.



Die Kriminalpolizei rät Besitzern von Fahrzeugen die mit der Technologie zur schlüssellosen Öffnung ausgestattet sind:





• Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstüre ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (z. B. Aluminiumhüllen) abzuschirmen. Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance.



• Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.



• Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges nach, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungs-Taste am Schlüssel, die Keyless Funktion ganz auszuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.



• Achten Sie auf Personen oder Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, die mehrmals langsam durch die Straße „streifen“ und notieren Sie sich das Kennzeichen. Informieren Sie anschließend die Polizei.



• Achten Sie auch auf Personen, die Ihr Fahrzeug fotografieren. Dies kann bereits eine Vorbereitungshandlung für einen späteren Diebstahl sein. Hochwertige Fahrzeuge werden oft auf Bestellung gestohlen.





Die polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes stellen auf ihrer Homepage www.polizei-beratung.de weiterführende Informationen, auch zu anderen Themen, zur Verfügung. Insbesondere können dort die zuständigen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen mit Eingabe der Postleitzahl gesucht werden.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, KHK Winterberg, Tel.: 0941/506-1014,

veröffentlicht am: 31.05.2019, 13:15 Uhr;