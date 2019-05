27.05.2019, PP Oberpfalz



12. Pressemitteilung der KPI Weiden - EG Froschau - zum Verschwinden von Monika Frischholz

Ermittlungen der Kriminalpolizei Weiden zum Verschwinden von Monika Frischholz – Ende der heutigen Grabungen



WALDKIRCH/LKR. NEUSTADT A.D. WALDNAAB. Heute überprüfte die Ermittlungsgruppe Froschau einen weiteren möglichen Ablageort der Leiche von Monika Frischholz in Waldkirch. Es wurden keine sterblichen Überreste oder Beweismittel aufgefunden. Nach Abschluss der Grabungen konnten die Ermittler somit eine weitere offene Frage beantworten und eine Spur abschließen.



Ab 11.00 Uhr fanden hinter der Kirche von Waldkirch bei Georgenberg in einer Scheune Grabungsarbeiten nach Monika Frischholz statt. Mit etwa 20 Beamten, darunter Beamte der KPI Weiden i.d.OPf., des Bundeskriminalamtes und einer Technischen Einsatzeinheit (TEE) der Bayerischen Bereitschaftspolizei, suchte die EG Froschau nach sterblichen Überresten oder Beweismitteln, welche auf Monika Frischholz hindeuten könnten.



Erkenntnisse aus ihren Ermittlungen hatten die Beamten zu der Scheune, welche in Privatbesitz ist und bereits zu Zeiten des zweiten Weltkrieges existiert haben soll, geführt. Eine Inaugenscheinnahme des Objekts brachte Unregelmäßigkeit im Betonboden zum Vorschein. Dies war schließlich mit ein Grund, weshalb eine Grabung hier erforderlich wurde. Die körperlich anstrengenden Arbeiten wurden u.a. mittels Presslufthammer, Schaufel und Spitzhacke durchgeführt. In kleinem Umfang wurde auch am unmittelbar angrenzenden Außenbereich hinter der Scheune gegraben.



Gegen 16.30 Uhr wurden die Arbeiten schließlich beendet. Es wurden keine sterblichen Überreste oder Beweismittel sichergestellt. Auch sonst wurden keine anderen Gegenstände ausgegraben. Für die Ermittler bedeutet dies, dass sie einen weiteren Ablageort ausschließen können und damit eine weitere offene Frage beantworten konnten.



Grabungen oder ähnliche Maßnahmen sind nach derzeitigem Stand in den nächsten Tagen nicht geplant. Für die Ermittler gilt es nun verbleibende Hinweise abzuarbeiten und zu bewerten. Sie nehmen weiterhin jede Mitteilung aus der Bevölkerung entgegen und prüfen diese im Rahmen ihrer Ermittlungsarbeit.



Nur tatsächlich eingegangene Hinweise können den Beamten bei der Fallklärung helfen, weshalb die Bevölkerung weiterhin dazu aufgerufen ist, Hinweise an die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu übermitteln. Jeder Hinweis kann entscheidend sein!



Die vom Bayerischen Landeskriminalamt ausgesetzte Belohnung für Mitteilungen, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung des Täters führen, in Höhe von



10.000 Euro

(in Worten: zehntausend Euro)



soll nach wie vor motivieren, Informationen an die Polizei weiter zu geben.

Die Belohnung wird nur unter Ausschluss des Rechtsweges zuerkannt und verteilt. Sie ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört, bestimmt.



Zeugen können sich unter der Rufnummer 0961/401-291 oder persönlich an die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. oder jede andere Polizeidienststelle wenden.



Medienkontakt: PP Oberpfalz, PHK Florian Beck, Tel.: 0941/506-1012

Veröffentlicht am: 27.05.2019 18:14 Uhr