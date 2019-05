26.05.2019, PP Oberpfalz



Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes

SCHWANDORF; Am Samstagabend geriet ein Jugendlicher mit einem älteren Herrn in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der Jugendliche seinen Kontrahenten nieder und trat mit dem Fuß gegen den am Boden liegenden.



Am Samstag, 25. Mai 2019, war ein 71Jähriger zu Fuß im Stadtgebiet unterwegs, als sich ihm gegen 21.00 Uhr ein jugendlicher Radfahrer näherte. Die beiden gerieten in Streit. Der Jugendliche stieg vom Rad und schlug den älteren Herrn nieder. Anschließend trat er mit dem Fuß auf den am Boden liegenden ein und schlug auch gegen dessen Kopf.



Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst versorgt und schwerverletzt in Krankenhaus verbracht.



Der Täter konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Amberg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wegen eines versuchten Tötungsdeliktes geführt.



Wer den Angriff beobachtet hat, wird dringend gebeten, sich bei der Kripo Amberg, Tel. 09621/890-0, zu melden.



Veröffentlicht am 26.05.2019, 07:50 Uhr