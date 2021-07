08.07.2021, PP Oberfranken



Dieb nutzt Pflegeverhältnis aus

THIERSTEIN, LKR. WUNSIEDEL. Um einen älteren Mann zu bestehlen, nutzte ein 37-Jähriger dessen Hilfsbedürftigkeit schamlos aus. Er bot seine Dienste als Betreuungskraft an, doch das Wohl des 67-Jährigen schien ihm im Gegensatz zu dessen Wertgegenständen nicht zu interessieren. Sein weiteres Verhalten lässt die Kripo Hof ermitteln und durch die Staatsanwaltschaft Hof erging ein Untersuchungshaftbefehl.

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Hof

Wegen Vorerkrankungen muss das Opfer dauerhaft umsorgt werden. Der online angeworbene Betreuer trat am 1. Juli 2021 vormittags seinen Dienst an und sollte im gleichen Haus wohnen, um rund um die Uhr entsprechend Sorge leisten zu können. Die Angehörigen zeigten ihm bei Arbeitsbeginn noch die für den Notfall im Haus verbauten Überwachungskameras. Sobald der Täter mit dem Pflegebedürftigen alleine war, drehte er die Kameras zur Seite, um unbemerkt Geld und Schmuck im Wert von insgesamt 15.000 Euro einzustecken. Die Verwandten wollten sich gegen Abend vergewissern, dass es dem Thiersteiner gut geht. Dabei bemerkten sie die geänderte Ausrichtung der Kameras. Sie überprüften die Aufnahmen genau und stellten dabei einen Fehler des Diebes fest. Trotz des Wegdrehens zeigte ihn eine Aufzeichnung bei seiner Tat. Sofort verständigten die Angehörigen die Polizei, die das Diebesgut beim angeblichen Betreuer sicherstellte und ihn umgehend festnahm. Da der Tatverdächtige keinen festen Wohnsitz hat, befindet er sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.